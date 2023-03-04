Українська співачка Лілія Верес, яка виступає під псевдонімом YAGODA, розповіла, як невідомий чоловік напав на неї у Львові просто посеред білого дня. Неприємним досвідом вона поділилася в інтерв'ю Styler.
"Іноді перед виходом на вулицю я думаю: "Так, треба зняти підбори, потрібна довга спідниця" і так далі... Тому що у мене є досвід, коли задула балончиком якогось козла, який вирішив мене шльопнути по стегнах серед білого дня в людному місці. А це не ок, не ок! Тому що все починається з малого. Тому що мої кордони важливі, і я думаю, що після цього випадку він добре подумає, чи простягати руки до перехожої дівчини", - згадала музикант.
Артистка підкреслює - жертва ніколи не винна в тому, що вона жертва. Тому не варто звинувачувати жінок в "занадто коротких спідницях" або "занадто глибокому декольте".
"Жертва не винна ніколи, винен тільки кривдник. І це важливо, про це потрібно кричати! Щоб наші діти жили в іншому суспільстві, де "ні" означає "ні"! Де у мене є розкіш просто бути собою і не думати, чи не приверне увагу якогось... моя спідниця", - додає YAGODA.
Це не перший неприємний випадок у її житті. Лілія Верес також згадала, що під час одного з музичних кастингів її змушували роздягатися. Тоді вона не погодилася і покинула відбір. Де саме це було - не уточнюється, проте судячи з її біографії, дівчина в 2012 році брала участь у проекті "Хочу в "ВІА Гру".
Хто така YAGODA
Молода співачка Лілія Верес родом з Новояворівська. Лірична виконавиця почала свою сольну кар'єру 5 років тому. За цей час її Дискографія поповнилася впізнаваними композиціями "Запах кропиви", "Чапля", "Пропаща" і "Сон".
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