Лілія Верес, яка виступає під псевдонімом YAGODA, згадала неприємний інцидент, який досі не дає спокою.

Українська співачка Лілія Верес, яка виступає під псевдонімом YAGODA, розповіла, як невідомий чоловік напав на неї у Львові просто посеред білого дня. Неприємним досвідом вона поділилася в інтерв'ю Styler.

"Іноді перед виходом на вулицю я думаю: "Так, треба зняти підбори, потрібна довга спідниця" і так далі... Тому що у мене є досвід, коли задула балончиком якогось козла, який вирішив мене шльопнути по стегнах серед білого дня в людному місці. А це не ок, не ок! Тому що все починається з малого. Тому що мої кордони важливі, і я думаю, що після цього випадку він добре подумає, чи простягати руки до перехожої дівчини", - згадала музикант.

Артистка підкреслює - жертва ніколи не винна в тому, що вона жертва. Тому не варто звинувачувати жінок в "занадто коротких спідницях" або "занадто глибокому декольте".

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"Жертва не винна ніколи, винен тільки кривдник. І це важливо, про це потрібно кричати! Щоб наші діти жили в іншому суспільстві, де "ні" означає "ні"! Де у мене є розкіш просто бути собою і не думати, чи не приверне увагу якогось... моя спідниця", - додає YAGODA.

Це не перший неприємний випадок у її житті. Лілія Верес також згадала, що під час одного з музичних кастингів її змушували роздягатися. Тоді вона не погодилася і покинула відбір. Де саме це було - не уточнюється, проте судячи з її біографії, дівчина в 2012 році брала участь у проекті "Хочу в "ВІА Гру".

Хто така YAGODA

Молода співачка Лілія Верес родом з Новояворівська. Лірична виконавиця почала свою сольну кар'єру 5 років тому. За цей час її Дискографія поповнилася впізнаваними композиціями "Запах кропиви", "Чапля", "Пропаща" і "Сон".

Нагадаємо, зірка "Кріпосної" Денисенко розповіла, як її у 8 років ледь не зґвалтував маніяк.

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