Друг Фахрудіна Шарафмала загинув на війні в Україні.

Український телеведучий Фахрудін Шарафмал повідомив про смерть свого друга-військового, який загинув на війні.

"Сьогодні плакав через те, що в боях за незалежність нашої України загинув мій товариш Павло. Він колись сказав, що за одного вбитого нашого військового, заберуть сотні морпіхів. Так ось, я сподіваюся, що за Пашу ми заберемо всіх. Я знаю, що, як журналіст, я повинен бути об'єктивним і виваженим, для того, щоб повідомляти інформацію з холодним серцем, але якщо чесно, триматися зараз дуже важко", – сказав Фахрудін.

Також він додав, що коли йому випаде нагода розправитися з росіянами за все те, що вони зробили в нашій країні, за всі вбивства дітей, військових і мирних жителів, він обов'язково це зробить.

"Коли мені випаде нагода розправитися з росіянами, я обов'язково це зроблю. Я зроблю все, що від мене залежить, щоб ви і ваші діти ніколи не жили на цій землі, щоб ви відчули, як це, коли вмирають ні в чому не винні цивільні люди, для того, щоб ви відчули весь біль і страждання, коли говорите "А ми не починали війну, це все Путін, ми не хотіли її", – звернувся ведучий до росіян.

Крім того, ведучий висловив надію на те, що росіян на цій землі більше не буде, бо вони її тільки засмічують.

"Нам потрібна перемога і якщо для цього доведеться вирізати всі ваші сім'ї, я буду одним з перших, хто це зробить. Слава нації. І сподіваємося, що такої нації, як Росія, ніколи більше не залишиться на цій землі, тому що це виродки, які засмічують цю землю", – додав Шарафмал.

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