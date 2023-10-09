Михайло Голубович помер у 79 років.

Відомий український актор Михайло Голубович пішов з життя на 80-му році. Що стало причиною його смерті невідомо. Однак варто відзначити, що останні роки життя він підтримував Росію.

Відомо, що в 2014 році він жив у Луганську. Після окупації він продовжив там працювати і почав прославляти диктатора Володимира Путіна. Багато років поспіль він очолював Луганський академічний український музично драматичний театр.

Крім того, він виступав перед окупантами і піднімав їхній бойовий дух для подальшого геноциду українського народу, незважаючи на те, що Голубович народився і виріс в Черкаській області.

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Варто відзначити і той факт, що Голубович часто грав українських козаків. Однак це не завадило йому в 2023 році отримати звання "Заслужений діяч мистецтв Російської Федерації".

Чим відомий Михайло Голубович

Михайло Голубович зіграв у таких картинах як "Пропала грамота", "Дума про Тараса Бульбу", "Дорога на Січ", "Козаки йдуть" та інших. Саме ці стрічки принесли йому популярність в Україні.

Однак після окупації Луганська він перейшов на бік Росії. Більш того, він отримав кілька нагород від влади країни-агресора.

8 квітня 2022 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, потрапив під санкції країн Євросоюзу. 26 квітня 2022 року включений до списку санкцій Канади "за співучасть у триваючих порушеннях суверенітету та територіальної цілісності України з боку російського режиму".

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