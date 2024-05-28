Глядачі памʼятають її за роллю молодшої з трьох сестер – Фібі.

Зірка відомого американського серіалу "Усі жінки – відьми" Алісса Мілано, яка зіграла Фібі, стала амбасадоркою фандрейзингової платформи United24.

Про це повідомляється у телеграм-каналі United24. Акторка та активістка підтримуватиме напрям "Освіта та наука".

"Україна потребує нашої підтримки більше, ніж будь-коли. Повномасштабна війна в Україні – нелюдяна, підла та варварська. Вона має закінчитися справедливим миром і перемогою України. Українці, знайте: я буду з Україною і підтримуватиму вас на цьому шляху", – заявила Алісса Мілано.

Зіркові амбасадори United24

У липні 2022 року амбасадорами платформи United24 стали легендарні Imagine Dragons. Гурт просуває напрямок медичної допомоги.

Послом платформи також є володарка премій "Оскар", "Еммі", "Греммі", "Тоні", "Золотий глобус" та "Пібоді" Барбра Стрейзанд. Дідусь і бабуся Стрейзанд емігрували до США з України. Вона зосередилася на напрямку медичної допомоги.

Амбасадором також є американський актор Марк Хемілл, який є одним з головних персонажів всесвіту "Зоряні війни". Він став першим послом, який збирав кошти на підтримку наших захисників, на "Армію дронів".

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