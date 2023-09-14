Казахи виявилися їм не раді.

Російські коміки, які прославляють окупантів, Азамат Мусагалієв і Денис Дорохов вирушили в тур по Казахстану, проте там на них чекав повний облом. Казахи зробили все можливе, щоб їхні концерти скасували.

Так, на офіційному сайті організаторів концертів "Камизяк" з'явилася інформація, що їхній тур скасовано.

"Через резонансний негативний зворотний зв'язок громадськості на гучні публічні дії артистів колективу "Камизяки", команда організаторів ухвалила рішення скасувати повністю тур Казахстаном сольних концертів команди "Камизяки", – йдеться в повідомленні.

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Користувачі мережі подякували казахам за скасування концертів скандальних коміків. У коментарях вони написали:

"Чудова новина"

"Все правильно зробили"

"Повага за це рішення"

"Такий гумор в Казахстані не потрібен. Ми ж не Росія. Потрібен європейський гумор"

"Правильно, нам не потрібні фашисти"

Чому "Камизяк" скасовують

Нещодавно коміки Азамат Мусагалієв і Денис Дорохов відвідали окупований Донбас, де прославляли російських окупантів. Також вони взяли участь у концерті, приуроченому "визволенню Донбасу".

Варто відзначити, що обидва коміки підтримують злочинний режим Кремля і геноцид українського народу.

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