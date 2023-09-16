Тиждень тому актора госпіталізували.

У РФ помер відомий актор В'ячеслав Гришечкін. 61-річний артист, який грав у серіалі "Солдати", де персонажі нерідко видавали антиукраїнські жарти, був госпіталізований ще тиждень тому через проблеми з серцем.

За даними росЗМІ, у Гришечкіна діагностували інфаркт. Він потрапив до лікарні у важкому стані, а 15 вересня стало відомо, що актор помер.

Повідомляється, що росіянин провів останні роки свого життя, "заливаючи горе". П'ять років тому померла дружина актора, після цього він почав зловживати алкоголем. РосЗМІ пишуть, що Гришечкін буквально спивався.

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Після смерті дружини актор намагався закрутити роман з російською телеведучою Діаною Бічаровою. Однак їхні стосунки не склалися, до шлюбу справа так і не дійшла. При цьому актор продовжував спілкуватися з колишньою нареченою, разом вони планували відправитися у Петербург на пропагандистський концерт для окупантів. В останній момент Гришечкін відмовився, а після цього стало відомо, що він потрапив до лікарні.

Чим відомий актор В'ячеслав Гришечкін

Російський актор грав у театрі, а також знімався у фільмах і серіалах. Вперше він з'явився на екранах в 1989 році, він грав у фільмі "Біндюжнік і король". Також він прославився завдяки ролям у серіалах "Солдати", "Каменська", "Маргоша" та "Бригада".

Що Гришечкін говорив про війну в Україні

Актор не коментував початок повномасштабної війни РФ проти України. Він не розкривав свою позицію. Однак відомо, що Гришечкін керував студією при Московському університеті МВС. Крім цього, актора нагороджували орденом за "заслуги перед вітчизною".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Харкові загинула падчерка відомої російської співачки.

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