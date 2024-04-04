Трагедія сталася в Італії.

В Італії у страшній дорожньо-транспортній пригоді загинула модель з України Анна Краєвська. Трагедія сталася у Великодню неділю.

Як повідомляє La Repubblica, модель їхала в автомобілі Ferrari GTC4, за кермом якого був 40-річний швейцарець Хісні Кестеджа, відомий як Dj Style Q.

Зазначається, що особу водія встановили одразу, а ось упізнати тіло Краєвської було складно, тому експерти були змушені взяти матеріали для тесту ДНК.

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Варто зазначити, що друзі Краєвської написали заяву в поліцію про її зникнення. І хоч результатів ДНК поки немає, поліцейські майже переконані, що тіло належить саме моделі.

Також відомо, що автомобіль Ferrari GTC4 врізався на швидкості 200 км/год в огорожу, після цього він спалахнув.

Хто така Анна Краєвська

Дівчина народилася в Одесі, ще до повномасштабного вторгнення вона публікувала у своїх соціальних мережах фотографії з України та Європи. Після нападу Росії на Україну дівчина, ймовірно, переїхала до Швейцарії.

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