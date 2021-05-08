Зірка показала, які робить вправи зранку.

Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка вагітна третьою дитиною, зараз разом із сім'єю відпочиває у Туреччині.

На своїй сторінці в Instagram зірка показала, які робить вправи зранку.

Читайте такожВагітна Осадча разом з чоловіком піднялася високо в гориОсадча позувала перед камерою на сап-борді серед водойми в жовтій сорочці та чорному купальнику. Зірка продемонструвала стрункі ніжки, а також похизувалась натуральною красою, адже не наносила на обличчя макіяж. Біляве волосся вона зібрала у низький кінський хвіст.

Вагітна Осадча по-різному трималась на дошці, насолоджуючись сонячним теплом та мальовничими краєвидами.

"Мої ранкові вправи. З чого починається ваш ранок?", – написала зірка під світлинами Instagram.

Наразі українське зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова відпочивають в Туреччині разом з сином. Скоро їхня сім'я поповниться другою дитиною - телеведуча нещодавно повідомила про свою третю вагітність. Зазначимо, в Осадчої є ще один син від першого шлюбу.

Зазначимо, повний випуск «Світського життя» ви можете подивитися на 1+1 video.

Катя Осадча: вас можуть зацікавити новини

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко