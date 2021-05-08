Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка вагітна третьою дитиною, зараз разом із сім'єю відпочиває у Туреччині.
На своїй сторінці в Instagram зірка показала, які робить вправи зранку.
Читайте такожВагітна Осадча разом з чоловіком піднялася високо в гориОсадча позувала перед камерою на сап-борді серед водойми в жовтій сорочці та чорному купальнику. Зірка продемонструвала стрункі ніжки, а також похизувалась натуральною красою, адже не наносила на обличчя макіяж. Біляве волосся вона зібрала у низький кінський хвіст.
Вагітна Осадча по-різному трималась на дошці, насолоджуючись сонячним теплом та мальовничими краєвидами.
"Мої ранкові вправи. З чого починається ваш ранок?", – написала зірка під світлинами Instagram.
Наразі українське зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова відпочивають в Туреччині разом з сином. Скоро їхня сім'я поповниться другою дитиною - телеведуча нещодавно повідомила про свою третю вагітність. Зазначимо, в Осадчої є ще один син від першого шлюбу.
Зазначимо, повний випуск «Світського життя» ви можете подивитися на 1+1 video.
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