У червні лідер "ОЕ" публічно заявив про розлучення з Лялею Фонарьовою.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук став батьком.

Про це повідомляє підсанкційне видання Страна з посиланням на обізнані джерела.

19 серпня під час концерту в одеському нічному клубі Ibiza у 46-річного Святослава народився син від дівчини артиста.

"Він уже близько року зустрічається з новою пасією та не афішує це", – розповіли виданню в оточенні співака.

Читайте такожСтали відомі офіційна назва і дата виходу "Матриці 4"Відомо, що дівчина Вакарчука працює у компанії Radioactive, що займається зйомками реклами міжнародних брендів, кліпів та серіалів.

Влітку у ЗМІ поширювали чутки про начебто роман 46-річної зірки з 23-річною співачкою Віталіною Мусієнко. З дівчиною у музиканта було кілька спільних гастролей. Сам фронтмен "ОЕ" цю інформацію вирішив не коментувати.

У червні лідер "ОЕ" публічно заявив про розлучення з Лялею Фонарьовою, з якою вони прожили разом 20 років.

Пара познайомилася ще в студентські роки, Ляля тоді була заміжня і вже виховувала доньку Діану. Однак Святослав "не здався без бою" і зрештою завоював серце дівчини.

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Автор: Іван Бойко