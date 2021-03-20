Популярний український письменник Сергій Жадан, який живе у Харкові, зробив щеплення від коронавірусу.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Жадан опублікував фото, зроблене під час процедури в кабінеті лікаря, і закликав українців учинити так само, якщо є можливість.
"Провакцинувався. І вам раджу, якщо є можливість", - написав Жадан.
"Ще від минулого року чекав, коли з’явиться вакцина, слідкував за новинами і в світі, і в Україні. Щойно з’явилася можливість вакцинуватися – я одразу зголосився. Дуже сподіваюся, що Україна проведе швидко та ефективно вакцинацію, та вже цього року ми повернемось до нормального способу життя", - зазначив Сергій Жадан.
За даними прес-служби Харківської обласної державної адміністрації, укол вакциною Covishield йому зробили у Харківській обласній клінічній лікарні.
"Український поет, прозаїк і музикант – Сергій Жадан вважає вакцинацію найбільш коротким та ефективним шляхом подолання пандемії", - йдеться в повідомленні.
Раніше Сергій Жадан уже робив щеплення від дифтерії та правця і закликав українців підтримати кампанію «Вакциновані – значить захищені».
Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо
- За інформацією МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 104 342 людини, із них отримали 1 дозу – 104 341 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа
- Щеплення проводили 210 мобільних бригад із імунізації.
- Станом на 19 березня 2021 року, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 297 742 людини.
- Нагадаємо, що публічні особи і громадські діячі в Україні можуть вакцинуватися від коронавірусу поза чергою залишковими дозами препарату, аби популяризувати щеплення. Спеціально для цього Міністерство охорони здоров'я внесло зміни до "дорожньої карти" вакцинації.
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