Укол вакциною Covishield йому зробили у Харківській обласній клінічній лікарні.

Популярний український письменник Сергій Жадан, який живе у Харкові, зробив щеплення від коронавірусу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Жадан опублікував фото, зроблене під час процедури в кабінеті лікаря, і закликав українців учинити так само, якщо є можливість.

"Провакцинувався. І вам раджу, якщо є можливість", - написав Жадан.

"Ще від минулого року чекав, коли з’явиться вакцина, слідкував за новинами і в світі, і в Україні. Щойно з’явилася можливість вакцинуватися – я одразу зголосився. Дуже сподіваюся, що Україна проведе швидко та ефективно вакцинацію, та вже цього року ми повернемось до нормального способу життя", - зазначив Сергій Жадан.

За даними прес-служби Харківської обласної державної адміністрації, укол вакциною Covishield йому зробили у Харківській обласній клінічній лікарні.

"Український поет, прозаїк і музикант – Сергій Жадан вважає вакцинацію найбільш коротким та ефективним шляхом подолання пандемії", - йдеться в повідомленні.

Раніше Сергій Жадан уже робив щеплення від дифтерії та правця і закликав українців підтримати кампанію «Вакциновані – значить захищені».

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

За інформацією МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 104 342 людини, із них отримали 1 дозу – 104 341 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа

Щеплення проводили 210 мобільних бригад із імунізації.

Станом на 19 березня 2021 року, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 297 742 людини.

Нагадаємо, що публічні особи і громадські діячі в Україні можуть вакцинуватися від коронавірусу поза чергою залишковими дозами препарату, аби популяризувати щеплення. Спеціально для цього Міністерство охорони здоров'я внесло зміни до "дорожньої карти" вакцинації.

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Автор: Вікторія Гордієнко