У серпні 2019 року Гафт був госпіталізований з інсультом, потім його перевели у реабілітаційний центр.

На 85-му році життя помер актор російського театру та кіно Валентин Гафт.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС з посиланням на підтвердження дружини померлого.

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За даними джерел РИА Новости, Гафта поховають на Троєкурівському кладовищі. Прощання з артистом відбудеться у вівторок у театрі «Современник».

У серпні 2019 року Гафт був госпіталізований з інсультом, потім його перевели у реабілітаційний центр. Наприкінці листопада дружина актора казала, що його стан – стабільний.

Артист знявся у багатьох російських та радянських фільмах, найвідоміші ролі – покойовий у «Здорові були, я ваша тітка», Сидорин у «Гаражі», Сатанеєв у «Чародіях», Воланд у «Майстрі та Маргариті» Юрія Кари.

Позиція щодо Криму

Валентина Гафта внесли до списку «Миротворець» як особу, що загрожує національній небезпеці України. В інтерв’ю виданню Гордон він підтвердив фразу, сказану у пропагандистському фільмі НТВ, що є путіністом.

«Завжди говорю те, що думаю ... Кому потрібна Україна? Крим віддано вам несправедливо, це російська територія, за неї ті до біса скільки боролися, пролили кров», – сказав Гафт в інтерв’ю у 2015 році.

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Автор: Яна Ставська