Помер легендарний засновник модного дому Valentino

Причини смерті Валентино поки не розкривають.

У Римі помер легендарний італійський дизайнер та засновник модного дому Valentino Валентино Ґаравані. Йому було 93 роки.

Про смерть кутюр’є повідомили 19 січня італійські медіа. Згідно з повідомленням La Repubblica Daily, дизайнер пішов з життя у рідному для себе Римі. Ця подія стала справжнім шоком для світу моди, оскільки Валентино не просто створював одяг, а задавав стандарти елегантності та вишуканого стилю.

Модні критики та шанувальники з усього світу вже почали висловлювати свої співчуття родині, друзям та команді його модного дому.

Біографія Валентино Гаравані

Майбутня легенда моди народився 11 травня 1932 року у Вогері, Італія. Ще підлітком він захопився красою і мистецтвом, а натхненням для нього став червоний колір, який він побачив на елегантних дамах під час відвідування опери в Барселоні.

У 1949 році він переїхав до Парижа, де навчався в École des Beaux-Arts та працював у модних будинках Jean Dessès і Guy Laroche. У 1959 році Валентино повернувся до Італії і заснував власний бренд у Римі. Його колекції відзначалися вишуканістю, ідеальним кроєм та культовим червоним відтінком, який став його фірмовим знаком.

Протягом кар’єри він одягав численних зірок та представниць королівських родин, серед яких Жаклін Кеннеді, Софі Лорен, Джулія Робертс, Кейт Бланшетт та Елізабет Тейлор. Валентино завжди працював у тандемі з Джанкарло Джамметті, його партнером і другом, що дозволяло йому повністю зосередитися на творчості.

У 1998 році модельєр продав бренд, а у 2007 році офіційно пішов із модної сцени, влаштувавши прощальну колекцію у Римі. Його життя та творчість були відображені у документальному фільмі "Valentino: The Last Emperor", який здобув міжнародне визнання.

Нагадаємо, 4 вересня минулого року пішов з життя інший засновник модної імперії - 91-річний Джорджо Армані помер вдома від хвороби.

