У мережі завірусилося фото акторки з малюком.

Британська акторка Ванесса Кірбі, яка відома за своїми ролями у фільмах "Фантастична четвірка: Перші кроки", "Місія неможлива" та "Форсаж", вперше стала мамою. В мережі з'явилося перше фото зірки з малюком.

За інформацією ЗМІ Кірбі народила первістка від свого партнера Пола Рабіля вчора, 7 вересня. Стать та ім'я немовля поки що не відомі, адже сама акторка ще не давала коментарів стосовно пологів.

Однак, в мережі вже завірусилося фото Ванесси з малюком, яке поширив новинний портал Film Updates.

На кадрі видно, як зірка кіно тримає свого первістка, знаходячись в лікарняній палаті. Вона та її малюк вбрані у білий одяг. В той час як до новоспеченої мами прийшли відвідувачі, вона виглядала дуже щасливою.

Ванесса Кірбі - що відомо

Перше світове визнання акторка, яка родом з британського Вімблдону, отримала завдяки ролі принцеси Маргарет у популярному серіалі Netflix "Корона". За свою гру Кірбі була відзначена премією BAFTA у 2018 році.

Окрім цього, Ванесса Кірбі була номінована на найпрестижнішу кінопремію у світі "Оскар" за головну роль у фільмі "Фрагменти жінки".

Про особисте життя зірки відомо не так багато. З 2015 по 2019 рік вона була у стосунках з відомим актором Каллумом Тернером, який нещодавно заручився зі співачкою Дуа Ліпою. Зараз Ванесса проживає з колишнім професійним гравцем у лакрос Полом Рабілем, від якого і народила первістка.

