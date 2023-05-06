Співачка ховала обличчя під чорним капелюхом.

Відома співачка Алла Пугачова з'явилася на похоронах модельєра Валентина Юдашкіна. Вона намагалася сховатися від журналістів і фанатів, але її все одно помітили.

У мережі вже з'явилися перші відео з Пугачовою, яка заради похорону Юдашкіна прилетіла до Москви. Співачка була в чорному вбранні, обличчя вона ховала під великим капелюхом. Свій образ Примадонна доповнила рукавичками.

На Троєкурівське кладовище Пугачова приїхала разом зі своєю помічницею і охороною. Співачку провели в зал, де проходять церемонії прощання, через окремий вхід. Вона намагалася швидше зайти в приміщення і не хотіла привертати до себе багато увагу.

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Незабаром також з'явилися кадри з Пугачовою в залі прощань. Співачка сиділа в першому ряду. Вона відверталася від камер.

Смерть Юдашкіна - що відомо

Нагадаємо, 2 травня у РФ помер модельєр Валентин Юдашкін, він боровся з онкологією. Гуморист Максим Галкін на це відреагував у соцмережах. Він назвав смерть Юдашкіна "великою втратою". Відомо, що модельєр був другом Пугачової.

Незабаром з'явилася інформація про те, що співачка вирушила до РФ на похорон Юдашкіна. Як зазначила Лайма Вайкуле, Пугачова залишила дітей і прилетіла в Москву без них і свого чоловіка.

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