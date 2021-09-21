Галина Безрук розлучається з чоловіком через 5 років шлюбу.

Українська актриса Галина Безрук написала в Instagram пост, в якому розкрила шокуючу правду про стосунки з чоловіком, актором Артемом Алексєєвим. Дівчина планує розлучитися з чоловіком через 5 років шлюбу.

"Так! Мій чоловік потрапив у біду. Так! З того моменту, як трапився нещасний випадок з нашим малятком, він постійно знаходиться в стані гострого психозу і постійного алкогольного сп'яніння. Так! Він у всьому звинувачував мене і забирав у мене дитину, бувши абсолютно не в собі, наражав її на небезпеку бігаючи по 6-смуговій проїжджій частині... тоді люди викликали поліцію, яка повернула мені дочку, а його відправила на лікування в психіатричну клініку. Я як могла намагалася зберегти його гідність і коли мені дзвонили журналісти просто кидала трубку, ніяк не коментуючи ситуацію. І я дуже сподівалася, що цей тиждень "чистоти" допоможе йому прийти в себе, усвідомити весь жах дій. Але! Дива не сталося", - написала Галина.

Читайте також"Забороняла ходити в туалет і казала, що маленький член": Ігор Пустовіт жорстко "розніс" Сашу Бо після її скандального інтерв'юЗа словами актриси, останні дні її чоловік перетворював їх життя в каторгу. Він продовжував пити алкоголь, не вживав ліків, погрожував їй забрати дитину і навіть підняв на неї руку.

"Він весь час погрожував мені, обіцяв забрати дочку і позавчора під час кухонної нічної розмови я отримала удар ногою в живіт... вранці ми з донькою і бабусею втекли... так! Я бігла від власного "люблячого" чоловіка і батька-"супермена"! Нам з його мамою продовжували сипатися образи і погрози. Він спалив документи дочки, щоб я не змогла з нею виїхати до моїх батьків", - додала Безрук.

Але трохи пізніше Безрук таки повернулася в будинок до чоловіка, щоб забрати все необхідне. Вона прийшла разом з його другом в якості підтримки, але застала чоловіка в несвідомому стані. Також вона розповіла, що зараз її чоловік перебуває під наглядом лікарів. І поки він лежить в лікарні, вони з донькою в безпеці.

Крім того, Галина розповіла, що дізналася про зради чоловіка. Виявляється, у нього була стара знайома, з якою він і зраджував своїй дружині.

"Як навчитися дихати заново? Як впоратися з цим відчаєм? Як може красива історія кохання в один момент перетворитися на пил? Нас більше немає", - підсумувала Галина.

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Автор: Діана Могилєвич