Мікроавтобус, у якому перебувала зірка "1+1", врізався у вантажівку, що різко перед ним загальмувала.

Ведуча проекту "Вражаючі історії ТСН" Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП.

Як повідомляє ТСН, аварія сталася вночі на вулиці Набережно-Рибальська в Києві. Мікроавтобус, у якому перебувала телеведуча, врізався у вантажівку, що різко перед ним загальмувала.

За кермом була подруга зірки "1+1", вона отримала перелом ноги. У момент зіткнення Вітвіцька перебувала на задньому сидінні та вдарилася головою об сидіння. Їх госпіталізували.

Зазначається, що стан Вітвіцької не викликає занепокоєння у лікарів. Однак, вона все ж пройшла обстеження та зробила МРТ.

За даними Telegram-каналу dtp.kiev.ua, в аварії водії вантажівки і мікроавтобуса звинувачують скутериста, який створив аварійну ситуацію. Утім, він свою провину заперечує.

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Автор: Олександр Топчій