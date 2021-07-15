Ведуча проекту "Вражаючі історії ТСН" Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП.
Як повідомляє ТСН, аварія сталася вночі на вулиці Набережно-Рибальська в Києві. Мікроавтобус, у якому перебувала телеведуча, врізався у вантажівку, що різко перед ним загальмувала.
За кермом була подруга зірки "1+1", вона отримала перелом ноги. У момент зіткнення Вітвіцька перебувала на задньому сидінні та вдарилася головою об сидіння. Їх госпіталізували.
Зазначається, що стан Вітвіцької не викликає занепокоєння у лікарів. Однак, вона все ж пройшла обстеження та зробила МРТ.
За даними Telegram-каналу dtp.kiev.ua, в аварії водії вантажівки і мікроавтобуса звинувачують скутериста, який створив аварійну ситуацію. Утім, він свою провину заперечує.
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