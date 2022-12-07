Влітку цього року популярна телеведуча шокувала шанувальників новиною про свої стосунки - вона зустрічається з чоловіком, який молодший на 20 років.

Відома телеведуча Надія Матвєєва, яку багато хто знає за програмою "Все Буде добре", заговорила про весілля. В інтерв'ю KP у неї запитали про недавнє фото в білій сукні, яким зірка поділилася в блозі.

Знаменитість зізналася, що це старий знімок. Їй дуже сумно, що сьогодні немає приводу вбратися в шикарний наряд і з'явитися в світлі софітів:

"Так, це у мене фотографія ще з тих часів, коли ми знімали проект "Щасливі за сім днів". У кожному фіналі, коли ми вже проводжали героїню в нове щасливе життя, у нас було свято на знімальному майданчику. Ми одягали гарні сукні, і серед них була і ця, яка мені дуже подобається. Це ті спогади, які зігрівають. І зараз я ловлю себе на думці, що таких нових фотографій вже немає. Немає таких обставин, щоб одягти гарне плаття, бути де-небудь під світлом софітів. Але спогади приємні".

Телеведуча додала, що заміж ще не вийшла, хоча багато подейкують про її таємне одруження. Надія Матвєєва підкреслила, що якщо церемонія і відбудеться, то вона буде не дуже пишною.

"А що стосується заміжжя, то ця подія ще не відбулася в моєму житті. Але якщо і буде найближчим часом, то я вже не є прихильницею сукні, якоїсь вечірки, у мене такої потреби немає. Хоча сама із захопленням дивлюся на фотографії, репортажі людей, у яких весілля, церемонія або просто якась важлива подія в житті. Це дійсно дуже надихає", - прокоментувала телезірка.

Особисте життя Надії Матвєєвої

Минулого року зірка познайомилася з чоловіком, з яким у неї зав'язався роман. Цього року вона трохи розповіла про ці стосунки, шокувавши публіку фактом - коханий Матвєєвої на 20 років молодший.

Знаменитість додала, що така різниця у віці не заважає їм будувати свою любов.

"Нас познайомили спільні знайомі на вечірці. Він не знав, хто я. Його навіть немає в соціальних мережах. Він працює у сфері, пов'язаній з медициною. Я не думала, що я буду з цим чоловіком, тому що у нас суттєва різниця у віці. Він молодший за мене на 20 років. Ми обговорили нашу різницю у віці, коли почали жити разом. Так, це виклик для нас, але це - прекрасно!" - коментувала Надя в одному зі своїх інтерв'ю.

Нагадаємо, Надія Матвєєва вперше заговорила про особисте життя і нового обранця.

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