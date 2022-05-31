Зараз він перебуває в лавах територіальної оборони.

Український телеведучий Сергій Костира розповів, що дуже хотів поїхати на фронт захищати Україну від окупантів. Але його не взяли, тому він записався до лав територіальної оборони.

"З перших днів я пішов у територіальну оборону. Після закінчення активної фази наступу на Київ вирішив, що ТрО для мене мало. І попрямував до військкомату. Зізнаюся, там не повідав всю правду про інсульт в 2003 році. Пройшов комісію, дуже хотів піти на фронт. Але наших військових не проведеш. Мені подзвонили телефоном і сказали, що мене не пропустять з інсультом і другою групою інвалідності", - розповів Костира в програмі "Вікна-новини".

Після відмови він зважився повернутися в ТрО, а також почав займатися волонтерством. Також він зазначив, що йому боляче спостерігати за тим, як деякі жителі окупованих територій підтримують рашистів.

"Огидно, коли спілкуєшся з людьми з окупованих територій і вони починають підтримувати позицію рашистів. Їм дуже сильно промивають мізки. Створюються певні обставини, за яких створюється помилка у людей в окупації, що обстрілюють їх і вбивають українські війська. Російські загарбники вдаються до того, що переодягаються у форму Збройних Сил України і обстрілюють житлові квартали", - додав ведучий.

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