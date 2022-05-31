Український телеведучий Сергій Костира розповів, що дуже хотів поїхати на фронт захищати Україну від окупантів. Але його не взяли, тому він записався до лав територіальної оборони.
"З перших днів я пішов у територіальну оборону. Після закінчення активної фази наступу на Київ вирішив, що ТрО для мене мало. І попрямував до військкомату. Зізнаюся, там не повідав всю правду про інсульт в 2003 році. Пройшов комісію, дуже хотів піти на фронт. Але наших військових не проведеш. Мені подзвонили телефоном і сказали, що мене не пропустять з інсультом і другою групою інвалідності", - розповів Костира в програмі "Вікна-новини".
Після відмови він зважився повернутися в ТрО, а також почав займатися волонтерством. Також він зазначив, що йому боляче спостерігати за тим, як деякі жителі окупованих територій підтримують рашистів.
"Огидно, коли спілкуєшся з людьми з окупованих територій і вони починають підтримувати позицію рашистів. Їм дуже сильно промивають мізки. Створюються певні обставини, за яких створюється помилка у людей в окупації, що обстрілюють їх і вбивають українські війська. Російські загарбники вдаються до того, що переодягаються у форму Збройних Сил України і обстрілюють житлові квартали", - додав ведучий.
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