Комаров заявив, що дуже поважає захисників України.

Український телеведучий Дмитро Комаров розповів, як разом з главою прикордонної служби Сергієм Дейнеко їздив на лінію фронту.

За два дні вони проїхали всю лінію фронту, щоб підтримати бійців, перевірити, чи забезпечені вони всім необхідним, розвідати обстановку, потиснути руку. Також він додав, що війна зняла маски.

Крім того, Комаров зізнався, що перебуваючи в "гарячих точках", йому доводилося ховатися від авіабомб.

"Йдуть бої, тремтить земля, в нас летять ракети, але наші захисники не бояться нічого і навалюють ворогові так, що він в паніці і в страху", - написав Комаров.

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров показав результати бомбардування Сєвєродонецька окупантами.

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