Телеведучий прокотився з дружиною на водному скутері.

Український телеведучий Дмитро Гордон опублікував в Instagram фотографію, на якій позує разом зі своєю дружиною Олесею Бацман на водному скутері.

Дмитро постав в шортах, футболці і темних сонцезахисних окулярах, а його дружина підібрала схожий образ.

"Кого покатати?",- підписав фото Гордон.

Користувачі мережі порівняли Дмитра з російським артистом Джиганом і поставили йому кілька запитань.

"Ви Джиган?", "У Крим пливете?", "Це ви знімалися у Форсажі?", "Дмитро, ви на розслабоні?", "Ви - Посейдон", - пишуть коментатори під фото.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич