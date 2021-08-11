Гордон прокотився на водному скутері / instagram.com/gordondmytro
Український телеведучий Дмитро Гордон опублікував в Instagram фотографію, на якій позує разом зі своєю дружиною Олесею Бацман на водному скутері.
Дмитро постав в шортах, футболці і темних сонцезахисних окулярах, а його дружина підібрала схожий образ.
"Кого покатати?",- підписав фото Гордон.
Користувачі мережі порівняли Дмитра з російським артистом Джиганом і поставили йому кілька запитань.
"Ви Джиган?", "У Крим пливете?", "Це ви знімалися у Форсажі?", "Дмитро, ви на розслабоні?", "Ви - Посейдон", - пишуть коментатори під фото.
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