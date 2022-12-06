Акторка померла у віці 71 року.

5 грудня померла знаменита акторка Керсті Еллі. Про це повідомляє BBC. За даними агентства, актриса померла від раку у віці 71 року.

"Ми з сумом повідомляємо вам, що наша неймовірна, люта і любляча мати померла", - наводить агентство слова її дітей.

У заяві сім'ї не уточнюється, який саме вид раку був у акторки, проте уточнюється, що він був "тільки недавно виявлений".

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"Якою б культовою вона не була на екрані, вона була ще більш дивовижною матір'ю і бабусею", - додали рідні Керсті Еллі.

Керсті Еллі: що про неї відомо

Керсті Еллі - американська актриса, найбільш відома за роллю Ребекки Хоу в ситкомі "Весела компанія", за яку вона отримала премії "Еммі" й "Золотий глобус".

Українському глядачеві акторка відома за такими популярними у 90-х комедіях, як "Двоє: я і моя тінь", а також "Зубна фея".

Також вона відома за спільною з Джоном Траволтою сімейної комедію "Вже хто б говорив".

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