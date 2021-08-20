Алекс Родрігес сфотографувався на фоні машину, яку він дарував співачці на День народження.

Колишній хлопець співачки Дженніфер Лопес викликав бурхливу критику від користувачів мережі. Фанати звинуватили Алекса Родрігеса у тому, що він нібито відібрав у своєї екс-коханої авто. Цей вчинок коментатори назвали "мерзенним".

Річ у тому, що Родрігес похвалився новим фото в Instagram, на ньому він позує біля червоного кабріолета Porsche 911 GTS, який він дарував Джей Ло у 2019 році.

Колишній хлопець співачки похвалився машинами та зазначив, що він "супер-приземлений". Так він пожартував про тип авто у своєму парку. Проте більшість фанатів не схвалили хвастовите фото Родрігеса. У коментарях йому одразу нагадали, що цю машину, яка коштує майже 150 тисяч доларів, він дарував Джей Ло.

У липні 2019 року співачка святкувала ювілей. Тоді їй виповнилося 50 років, а Родрігес, з яким вона на той час перебувала у стосунках, вразив її своєю щедрістю. Проте виявилось, що подарунок чомусь залишився у колишнього хлопця співачки. Як відомо, наразі Джей Ло щаслива у стосунках з Беном Аффлеком, саме з ним вона зійшлася після розриву з Родрігесом.

Читайте такожДружина-модель Джейсона Стейтема знову вагітна (фото)За думкою фанатів, Родрігес міг відібрати машину у Джей Ло, коли та його покинула. Деякі також вважають, що сама співачка могла повернути колишньому його подарунок. Але те, що Родрігес міг погодитися прийняти авто, коментатори назвали "мерзенним".

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Автор: Поліна Кузенко