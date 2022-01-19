У квартирі російської актриси Віри Воронкової сталася пожежа.

56-річна російська актриса Віра Воронкова потрапила в лікарню після пожежі у власній квартирі.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Відзначається, що кіт актриси перевернув штучну ялинку, яка в результаті загорілася. Вогонь перекинувся на скатертину, а потім і на меблі. Домашній вихованець Воронкової загинув, а сама актриса отримала серйозні опіки.

До лікарні її доставили з важким опіком верхніх дихальних шляхів, обгорілим волоссям, пошкодженими головою, шиєю, спиною і руками.

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Віра Воронкова - російська актриса театру і кіно, Заслужена артистка Російської Федерації (2017).

Вона знялася в таких популярних серіалах, як "Кодекс честі", "Право на захист" і "Щоденник вбивці". Великою удачею стала роль Віри в драмі Валерія Тодоровського "Коханець". У 2003 році за цю роль Віра була номінована на премію "Ніка" за найкращу жіночу роль другого плану.

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