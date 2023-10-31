Чичеріна вже не перший рік підтримує бойовиків та колаборантів.

Служба безпеки зібрала доказову базу на російську співачку Юлію Чичеріну, яка підтримала збройну агресію РФ. За даними слідства, напередодні 2023 року вона опублікувала на власному YouTube-каналі відеозвернення, де закликала військових Сил оборони здаватися у російський полон.

Крім того, як зазначили в спецслужбі, у своєму виступі Чичеріна погрожувала українським захисникам ув’язненням до російських концтаборів у Сибіру. Потім це відео було "підхоплено" пропагандистами центральних інформресурсів кремля, а також поширено через Telegram-канали терористичних організацій "Л/ДНР"

"Також після теракту агресора в Оленівці фігурантка приїхала до тимчасово окупованого селища і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав загарбників. Таку агітацію вона супроводжувала "гаслами", в яких виправдовувала тимчасову окупацію частини України. Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь РФ", - йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

Відео дня

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Чичеріній про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

частиною 1 статті 110 "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України";

частинами 1 та 2 статті 332-2 "Незаконне перетинання державного кордону України";

статтею 436 "Пропаганда війни";

частиною 3 статті 436-2 "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників".

Також в СБУ нагадали, що у березні 2022 року фігурантка незаконно прибула до тимчасово окупованого Енергодара та зняла прапор із будівлі місцевої мерії. Тоді за цим та іншими фактами правоохоронці кваліфікували її злочинні дії за двома статтями Кримінального кодексу України:

частиною 3 статті 110 "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України";

частиною 1 статті 338 "Наруга над державними символами".

Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.

Пропаганда РФ у шоубізнесі - останні новини

Раніше у РФ видали черговий пропагандистський кліп. Цього разу пісню для окупантів записали путіністи Григорій Лепс, Юлія Чичеріна та Влад Маленко. Трек отримав назву "Русские маяки".

Лепс зачитав реп і верещав про "фронтовиків", при цьому на відео було показано історичних персонажів. Уся "картинка" була у червоних відтінках, навіть вода і небо були "кривавими".

Свій трек росіяни випустили до дня так званого "приєднання нових регіонів" - тимчасово окупованих територій України, які РФ поки що називає своїми. Путіністи вирішили підтримати окупантів і підіграти пропаганді Кремля.

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