Анна Жук померла одразу після зіткнення авто від отриманих травм.

Популярна українська блогерка Анна Жук, більш відома як Аннет, загинула в дорожньо-транспортній пригоді. Трагічна подія сталася на трасі Харків-Київ, сьогодні, 24 січня. Інфлюенсерка померла на місці. Травми, отримані під час аварії, були несумісні з життям.

Про це повідомив блогер Женя Зуб у своєму Telegram-каналі jenya zub LIFE NEWS. Він опублікував відео з соцмереж, на якому видно розтрощений автомобіль, який, ймовірно, належав Жук. Поруч з ним на кадрах видно вантажівку. За словами блогера, за кермом перебував чоловік Анни. Він йшов на обгін та "влетів" в фуру. Син жінки отримав травми, а вона сама загинула на місці. Наразі невідомо, в якому стані її чоловік.

"За кермом авто перебував її чоловік, чоловік пішов на обгін по правій смузі. Там знаходилася машина, що стояла. Анна одразу загинула, дитина яка перебувала ззаду зламала чи то руку, чи то ногу", – написав Зуб.

У відділі комунікації ГУНП України в Харківській області повідомили, що наразі з'ясовують інформацію про аварію, пише видання "Думка". Офіційно смерть Анни поки що не підтверджена.

Що відомо про Анну Жук

Анна була популярною харківською блогеркою. У неї є троє синів. Профіль в Instagram Жук наразі закритий. Відомо, що за нею в соцмережах стежили понад 370 тисяч підписників.

Жінка показувала своє життя в Instagram, а також брала участь у різних проєктах. Зокрема, вона займалася проєктами з підтримки жінок, проводила майстер-класи та тренінги, а також її часто можна було зустріти на різних подкастах та інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше відома українська блогерка потрапила в ДТП разом з донькою. Анастасія Скальницька показала наслідки інциденту.

Вас також можуть зацікавити новини: