Вона каже, що давно хотіла стати мамою.

37-річна українська ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук чекає на первістка. Про це пише видання Viva.ua.

Виявилося, що дівчина разом з чоловіком бізнесменом Алмазом давно планували вагітність та мріяли стати батьками.

"Мені завжди було важливо, аби мій малюк народився в офіційному шлюбі. Для мене це про відповідальність та серйозність. Тому ще на початку романтичних стосунків, коли коханий говорив про бажання мати дітей, ми проговорили ці моменти. Лише після того, як ми зареєстрували шлюб в Києві у 2021 році й офіційно стали сімʼєю, ми почали планувати вагітність", - розповіла Іванна.

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Потім додала, що спочатку вони з чоловіком перевірили своє здоров'я і на етапі обстежень стало зрозуміло, що його потрібно покращувати та приймати спеціальні вітаміни. Проте зараз Іванна щаслива, що все вийшло так, як вона хотіла.

"Моєю найбажанішою роллю завжди була роль мами, попри те, що я будувала кар'єру і була зосереджена на ній. Вагітність вплинула на наші стосунки з чоловіком, він почав дуже обережно ставитися до мене, іноді аж занадто", - зазначила ведуча.

А ще Іванна каже, що через вагітність в голову лізуть різні думки та страхи, з якими доводиться боротися.

"Чужі страхи посилювали мої власні, тож спочатку було непросто. А у мене ще й мама забобонна. Все це впливає на психіку. У мене почав рости живіт лише на 5 місяці. Я знаю, що вагітні мають набрати певну кількість кілограмів у той чи інший місяць, стаю на ваги, а там ніяких змін. Звісно, що я почала хвилюватися: "Може, зі мною щось не так? Може, малюк неправильно розвивається? Чи не розвивається взагалі?", - сказала вона.

І поки Онофрійчук тримає у таємниці свій термін та стать дитинки, все одно наголошує, що хоче бути багатодітною матусею. Тому мріє хоча б про трьох нащадків в майбутньому.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що співачка Джамала вагітна втретє.

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