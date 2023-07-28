Аліна Доротюк дуже розлючена через те, що у Чорногорії досі вважають, що між РФ та Україною нібито немає різниці.

Відома блогерка та журналістка Аліна Доротюк розповіла про росіян у Чорногорії. Нещодавно вона вирішила відправитися на відпочинок, проте усі враження зіпсували представники країни-агресорки.

Доротюк обурена тим, що росіян добре приймають у Чорногорії. Блогерка наголошує на тому, що часто чула від місцевих наративи Кремля про те, що між РФ та Україною нібито немає ніякої різниці.

"Росіяни! Їх тут купа! І приймають, наче рідних! З пришвартованих яхт чутно російську музику. А в кафе чи ресторані, коли просиш спілкуватися виключно англійською, бо ти з України і тобі це принципово важливо, часто можеш почути: "Україна - це ж Росія" або "Україна, Росія - яка різниця", і це вбивало найбільше. Дивна позиція, бо й сама Чорногорія не раз потерпала від Сербії, за якою стоїть та ж Росія", - написала Доротюк.

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У коментарях фани підтримали обурення блогерки. Користувачі визнали, що їм неприємно бачити росіян за кордоном. Втім, багато хто визнав, що представників країни-агресорки приймають лише через гроші. Також коментатори пишуть:

"У Туреччині така ж ситуація з росіянами… І це треш, саме через це не хочу їхати, бо просто не стримаюсь!"

"Їх скрізь повно. Скрізь приймають. І плювати. Головне, що гроші платять. Чому не можна просто заборонити в'їзд і най би сиділи на своїх болотах"

"За кордоном люблять не їх, а їхні гроші!".

Як себе поводять росіяни за кордоном

Нагадаємо, нещодавно про скандали з росіянами за кордоном розповідали актриси Наталка Денисенко та Олена Світлицька. Вони відпочивали у Туреччині та декілька разів були неприємно вражені.

Так, росіянка "жбурнула" доньку Світлицької прямо на її очах. Актриса спробувала відновити справедливість, проте адміністрація готелю, де стався конфлікт, лише розводила руками. А Денисенко помітила, що у ресторані "вкрали" український борщ. Його чомусь там називають "російським супом".

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