Ігор Пустовіт потрапив у скандал через свою ж публікацію.

Відомий український блогер Ігор Пустовіт нарвався на критику від підписників. Нещодавно в своєму Instagram-профілі він поділився інформацією про те, що він зробив лазерну епіляцію. Шанувальників обурили б'юті-процедури чоловіка, який, на їхню думку, повинен воювати на фронті.

"Вирішив, що забирати повністю все волосся займе кілька років, тому робимо тільки спину і ще кілька ділянок і вистачить з мене", - повідомив Пустовіт.

Потім в Instagram-stories він опублікував негативні коментарі, отримані після публікації.

"В країні війна. Всі хлопці воюють. А ти на лазерці, тобі не соромно?",- висловився один з фоловерів.

Ігор виправдався - він заробляє на рекламі, тому повинен завжди тримати своє тіло в бездоганному стані.

Нагадаємо, у Росії хейтять Аллу Пугачову і готують про "зрадницю" фільм. Крім того, на Примадонну накинувся музичний критик Сергій Сосєдов. Спочатку він закликав націоналізувати маєток Пугачової-Галкіна. Потім пригрозив їй тотальним закінченням кар'єри.

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