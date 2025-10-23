Вона поділилася, з якими труднощами зіштовхнулася після народження першої дитини.

Колишня учасниця гурту Spice Girls Вікторія Бекхем розповіла, з якими труднощами зіштовхнулася, коли народила першу дитину та була змушена переїхати з чоловіком, Девідом, через його футбольну кар'єру.

У подкасті Call Her Daddy співачка розповіла, що довгий час не могла адаптуватися у ролі мами та залишити позаду свою кар'єру. За словами Вікторії, їй навіть важко було усвідомити свої почуття, адже візуально здавалося, що її життя ідеальне.

"У мене був Бруклін. Я переїхала до Манчестера, де Девід жив і грав за "Манчестер Юнайтед". І на цей момент він у першій команді, він велика зірка. Однак, для мене - це був перехідний період. Я була дуже щасливою з Девідом та дитиною. Я відчувала себе такою благословенною, але водночас - трохи розгубленою", - розповіла зірка.

Бізнесвумен зізналася, що не могла знайти своє призначення. Вікторії здавалося ніби вона втрачає саму себе, розчиняючись у кар'єрі чоловіка та вихованні дітей.

"Це було справді важко, бо, з одного боку, я почувалася такою щасливою, благословенною та закоханою, але з іншого боку - мені було важко знайти своє призначення, і мені було соромно зізнатися, що я не почувалася повністю задоволеною. У мене було таке відчуття, ніби в моїй голові цокає годинник - було важко зрозуміти, що буде далі", - зазначила вона.

Зрештою Вікторія Бекхем знайшла справу душі та заснувала власний бренд одягу, який набув широкої популярності у світі.

"Зараз, я така вдячна. Мені пощастило, що у мене була така можливість - повернутися до роботи. Я так рада, що зробила це", - поділилася зірка.

До слова, нещодавно на Netflix вийшов документальний серіал про життя Вікторії Бекхем.

