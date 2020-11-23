Поховають актора на Личаківському цвинтарі поруч з батьками.

З Романом Віктюком у понеділок, 23 листопада, попрощаються у його рідному Львові.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок. Панахида відбудеться у Театрі юного глядача, де Роман Віктюк спершу був актором, а потім й режисером. Поминальне богослужіння — у церкві святого Андрія.

Поховають актора на Личаківському цвинтарі поруч з батьками.

Смерть Віктюка: що відомо

Роман Віктюк помер 17 листопада у віці 84 років від ускладнень коронавірусу.

У Москві з актором попрощалися у п'ятницю, 20 листопада, в театрі, який режисер заснував майже чверть століття тому.

ЗМІ повідомляли, що український народний артист Роман Віктюк помер в результаті перенесеного інсульту.

Хто такий Роман Віктюк

Роман Віктюк народився 1936 року у Львові. Після закінчення в 1956 році акторського факультету ГІТІСу працював у театрах Львова, Києва та Вільнюса.

У 1988 році на сцені театру "Сатирикон" поставив свій найзнаменитіший спектакль "Служниці", в якому всі ролі грали чоловіки. А через три роки виставою "М.Батерфляй" відкрив Театр Романа Віктюка.

На рахунку режисера понад 250 вистав, створених у театрах України, Росії, Литви, Латвії, Італії, США, Фінляндії та інших країн.

Віктюк ніколи не був одружений, дітей не мав. Відповідаючи на питання про особисте життя, він говорив, що у нього якийсь час був роман з Валентиною Тализіною, був закоханий в Людмилу Гурченко. А на питання про дітей відповідав, що учні називають його татом.

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Автор: Ольга Робейко