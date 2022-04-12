Російські окупанти пограбували квартиру в Бучі під Києвом.

Українська артистка Ніна Матвієнко розповіла, що окупанти пограбували квартиру її сестри під Києвом. Перебуваючи в Бучі, вони мародерствували в багатьох квартирах. Тому з нещодавно придбаної квартири сестри Ніни Матвієнко винесли чимало.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Зірковий шлях". Зірка уточнила, що російські військові пробиралися в квартири місцевих жителів вночі, щоб їх ніхто не помітив.

"Я була здивована тим, що це сталося так швидко і вночі, як фашисти, як справжні бандити, злодії, лиходії... а воно так і є! І що вони мололи всі ці роки? Як могли розповідати, що ми брати і сестри? За що все це? За що нас вбивати, ґвалтувати цих молодих дівчат?",- сказала співачка.

Матвієнко зізналася-з квартири сестри винесли абсолютно все, "до трусів".

"У моєї сестри в Бучі розвалили будинок. Вона тільки купила квартиру, все вклала туди. А ця банда "кадировська" все повиносила з дому – до трусів повиносила. Голодранці! Я ще такого убозтва не бачила. Це звірина, душогуби, це сарана, яка сьогодні знищує все живе", - емоційно висловилася знаменитість.

Нагадаємо, названі українські зірки, які пішли волонтерити після вторгнення РФ.

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