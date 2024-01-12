В останню дорогу легендарного співака провели рідні та друзі.

Народного артиста України Віталія Білоножка сьогодні, 12 січня, провели в останню дорогу. Церемонія прощання з легендарним співаком пройшла Національної філармонії в Києві.

Біля Філармонії були присутні поціновувачі творчості Білоножка, його друзі та близькі. Зал філармонії, де проходило прощання, прикрасили білими та червоними трояндами.

Крім того, встановили інсталяцію із сімейних фотографій Світлани та Віталія Білоножка. Попрощатися з народним артистом прийшли відома українська співачка Оксана Білозір, Патріарх Філарет, ведучий Петро Мага, актор Дмитро Лінартович та інші.

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Також можна було помітити вінки зі стрічками "Від сім'ї Ротару" та "Від сім'ї Лободи".

Помер Віталій Білоножко - останні новини

Народний артист України Віталій Білоножко помер у ніч на 9 січня внаслідок зупинки серця. Дружина Світлана Білоножко зазначила, що в той момент артист перебував у лікарні.

Смерть артиста прокоментувала народна артистка України Ольга Сумська. Вона розповіла, що співак останні роки "не мав затребуваності, якої стоїть". За її словами, іноді в його очах була туга.

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