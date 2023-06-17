Виявилося, його дружина вміє стріляти.

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації поділився рідкісними відео зі своєю дружиною Юлією. Він показав, як прощається з жінкою, коли вона йде з дому.

На одному з відео дружина Кіма зі сміхом махає рукою чоловікові і синові. За її спиною можна помітити рюкзак з автоматом. На другому ролику дружина Кіма вже стріляє на полігоні.

Як виявилося, обраниця глави Миколаївської ОВА вміє цілитися і стріляти. За словами Кіма, вона добре потрапляє в цілі.

"9/10. Небезпечно", - зазначив політик.

Користувачі були приємно здивовані талантами дружини Кіма. Вони не думали, що вона так добре стріляє. Також вони стали жартувати, що з такою дружиною Кіму точно варто прибирати будинок і стежити за порядком, адже сперечатися з нею "небезпечно". Користувачі також пишуть:

"Поприбирайте добре, щоб вона вас потім не пристрелила!"

"Пощастило вам з дружиною"

"Справжня жінка. Все їй під силу. У наш час це дуже актуально. Як показала ситуація з росіянами, жінка повинна вміти себе захищати. Слава Україні!".

Що відомо про сім'ю Кіма

Віталій Кім вже багато років живе в шлюбі зі своєю обраницею Юлією. Вони виховують трьох дітей - двох дочок і сина. Нещодавно Кім відверто розповів про сім'ю і маленькій дитині. Він зазначив, що у його сина нетипове мишлення, яке його дивує.

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