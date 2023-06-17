Глава Миколаївської обласної військової адміністрації поділився рідкісними відео зі своєю дружиною Юлією. Він показав, як прощається з жінкою, коли вона йде з дому.
На одному з відео дружина Кіма зі сміхом махає рукою чоловікові і синові. За її спиною можна помітити рюкзак з автоматом. На другому ролику дружина Кіма вже стріляє на полігоні.
Як виявилося, обраниця глави Миколаївської ОВА вміє цілитися і стріляти. За словами Кіма, вона добре потрапляє в цілі.
"9/10. Небезпечно", - зазначив політик.
Користувачі були приємно здивовані талантами дружини Кіма. Вони не думали, що вона так добре стріляє. Також вони стали жартувати, що з такою дружиною Кіму точно варто прибирати будинок і стежити за порядком, адже сперечатися з нею "небезпечно". Користувачі також пишуть:
- "Поприбирайте добре, щоб вона вас потім не пристрелила!"
- "Пощастило вам з дружиною"
- "Справжня жінка. Все їй під силу. У наш час це дуже актуально. Як показала ситуація з росіянами, жінка повинна вміти себе захищати. Слава Україні!".
Що відомо про сім'ю Кіма
Віталій Кім вже багато років живе в шлюбі зі своєю обраницею Юлією. Вони виховують трьох дітей - двох дочок і сина. Нещодавно Кім відверто розповів про сім'ю і маленькій дитині. Він зазначив, що у його сина нетипове мишлення, яке його дивує.