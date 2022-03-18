Ігор Левченко публічно просив зупинити війну в Україні.

Співак Ігор Левченко, який народився в Донецьку, але зараз проживає в Росії, неодноразово закликав зупинити війну в Україні. А також він написав пісню, в якій співав про мир і показував кадри бомбардувань українців.

В результаті його затримали, бо 4 березня Путін підписав закон про кримінальну відповідальність за "фейки про дії російських військових" і "заклики до антиросійських санкцій".

Представниця Головного слідчого управління СК РФ в Московській області Ольга Врадій в коментарі ТАСС заявила, що Левченко звинувачують в екстремізмі за його нову пісню. Також вона додала, що експерти встановили, що відео містить ознаки розпалювання ненависті і ворожнечі щодо російських військовослужбовців.

Варто відзначити, що Левченка затримують вже не вперше. Але тоді співробітники правоохоронних органів РФ змусили його вибачитися, а потім відпустили на свободу.

При цьому артист все одно не забував про Батьківщину і підтримував Україну в своїх соціальних мережах.

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