Актор Джек Глісон вже поділився враженнями щодо нашої країни.

Ірландський актор Джек Глісон, який зіграв у відомому серіалі "Гра престолів" Джоффрі Баратеона, приїхав до України та вже у Києві. Він вже поділився першими враженнями та розповів про підтримку нашої країни під час повномасштабної війни, яку розпочала майже рік тому РФ.

Фото з Глісон вже показала на своїй сторінці у Facebook українська режисерка Катерина Чепура. Окрім цього, актор дав коментар Telegram-каналу "Украина сейчас".

"Відчуваю велику честь і привілей бути запрошеним в Україну. Вдячний за це. Я в Україні тільки 12 годин. Ми приїхали до Львова, а потім потягом до Києва. Певно, мені потрібно трохи більше часу, щоб отримати повне уявлення про країну, але вже дуже тішуся з того, шо немає снігу. Як можуть допомогти Україні інші актори? Треба використовувати профіль знаменитості, щоб привернути увагу до війни в Україні. Я вважаю, що це великий привілей, мати такий дар. І така можливість - це достатньо велика сила", - наголосив Глісон.

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Повідомляється, що актор "Гри престолів" буде знаходитися в Україні декілька днів. Глісон разом зі своїми друзями привіз пікап, який для ЗСУ придбали британські волонтери. Він планує зустрітися із захисниками нашої країни. Також актор візьме участь у благодійному кіноінтенсиві у театрі юного глядача на Липках, а кошти з цього заходу підуть на допомогу ЗСУ. Планується придбати вантажівку для мінометників.

Окрім цього, раніше Глісон виставив на аукціон статуетку свого персонажу - короля Джоффрі Баратеона. Кошти з продажу підуть на тепловізор для ЗСУ.

Нагадаємо, Глісона до України запросила режисерка Катя Чепура. Дівчина зізнавалася, що боялася писати акторові через незнання англійської мови, але на допомогу прийшов їхній спільний друг.

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