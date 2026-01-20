Пішов з життя засновник 'Нашого формату' Владислав Кириченко

Підприємець боровся з раком.

Вранці у вівторок, 20 січня, пішов з життя Владислав Кириченко - український громадський діяч та засновник бренду "Наш Формат", що включає однойменне видавництво.

Про смерть підприємця повідомили у Telegram-каналі "Нашого формату". Згідно з повідомленням, причиною смерті 57-річного Кириченка стала тяжка онкологічна хвороба:

"Це невимовна втрата для всієї команди видавництва, родини, друзів, близьких і для країни в цілому. Владислав Кириченко був одним із тих людей, які формували інтелектуальний і громадянський ландшафт сучасної України. Висловлюємо щирі співчуття родині й дружині. Про дату і місце прощання повідомимо згодом. Світла пам’ять".

Біографія Владислава Кириченка

Владислав Володимирович Кириченко народився 1 листопада 1968 року в місті Горлівка. У 1992 році він закінчив біологічний факультет Московського державного університету ім. М. Ломоносова, а в 2005 році здобув ступінь МВА у Вищій школі економіки в Москві.

Кар’єру Кириченко розпочав у Росії, де у 1997 році заснував біотехнологічну компанію Helicon, що спеціалізувалася на комплексному оснащенні лабораторій для молекулярної біології. З 2003 року він працював в Україні, керував агрофірмою та займався громадською діяльністю. У 2006 році заснував видавництво "Наш Формат".

Крім того, Кириченко активно займався меценатською діяльністю, фінансуючи українські культурні фестивалі, недільну школу в Москві, наукові клуби та гуманітарні проекти.На початку повномасштабного вторгнення Кириченко долучився до лав територіальної оборони.

Нагадаємо, навесні минулого року стало відомо про смерть 85-річного лауреата Шевченківської премії Валерія Шевчука.

