Вона дуже злякалася за своє життя.

Українська співачка KOLA днями прилетіла до Ізраїлю на концерт Бруно Марса, проте після нападу ХАМАСу була змушена ховатися в бомбосховищі.

Налякана знаменитість розповіла, що з однієї війни поїхала в іншу. За її словами, ХАМАС випустив по Ізраїлю кілька сотень ракет за раз. Вона додала, що перебувати в Ізраїлі під час війни страшніше, ніж в Україні, бо це чужа країна.

"Я в Ізраїлі. Це треш. Я з однієї війни приїхала в іншу війну. В іншій країні це страшніше. Чесно, вони як скажені, вони як зійшли з розуму. Вони по 100, по 200, 500 ракет за раз х*рять просто. Ці звуки... Це треш", - розповіла співачка.

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Крім того, вона повідомила, що її рейс додому скасували, тому вона не знає, що їй зараз робити.

"Я перебуваю в чужій країні, де неадекватні сусіди-іроди з усіх боків... Які неконтрольовані і можуть робити все, що їм прийде в голову", - додала артистка.

Пізніше їй таки вдалося знайти квиток до Праги, звідки вона поїде до Варшави.

Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич вийшов на зв'язок після нападу на Ізраїль. Він побажав удачі бійцям і сказав, що рахує хвилини до перемоги ізраїльтян.

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