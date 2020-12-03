Група виступила в Харкові / фото УНІАН
Український гурт "Время і Стекло" дає останні концерти в рамках прощального туру.
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2 грудня у Харкові відбувся їхній виступ попри карантин. Зал був повністю заповнений людьми і ніхто не дотримувався дистанції. Крім того, не всі глядачі були в масках.
Такий випадок є порушенням правил, що діють в рамках загальнонаціонального карантину і "помаранчевої зони". Більш того, в "помаранчевій зоні" заборонені будь-які концерти. Ні поліція, ні Надя Дорофєєва, ні Позитив поки не коментують ситуацію, що склалася.
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