Концертний зал був повністю заповнений людьми.

Український гурт "Время і Стекло" дає останні концерти в рамках прощального туру.

Читайте такожТіна Кароль засвітила груди в еротичній сукні

2 грудня у Харкові відбувся їхній виступ попри карантин. Зал був повністю заповнений людьми і ніхто не дотримувався дистанції. Крім того, не всі глядачі були в масках.

Такий випадок є порушенням правил, що діють в рамках загальнонаціонального карантину і "помаранчевої зони". Більш того, в "помаранчевій зоні" заборонені будь-які концерти. Ні поліція, ні Надя Дорофєєва, ні Позитив поки не коментують ситуацію, що склалася.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН