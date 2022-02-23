Зірка новин на 1+1 висловилася з приводу паніки.

Телеведуча Лідія Таран прокоментувала свої плани на тлі загострення політичної ситуації між Росією і Україною. Знаменитість запевняє, що не планує нікуди їхати і кидати свої справи.

"Вірю в нашу армію і всіх захисників. Зокрема, в загони територіальної оборони, де круті хлопці кидають свої щоденні справи і вчаться і готові захищати нас! Ви-сила! Вірю в те, що коли ми тримаємося разом - все виходить. Я тримаюся своєї зграї, я готова зробити все для них, моя зграя-велика!",- написала Таран.

Телеведуча натякнула, що нікуди не збирається переїжджати.

"Я буду з сім'єю і буду робити все для неї, тому що з сім'ї починається Батьківщина. Всі мої-тут, зі мною", - резюмувала зірка каналу 1+1.

"Браво! І я вірю в армію, в сім'ю, в свою зграю. І дивлюся тільки ваш канал, тому, що вірю", "це правда, але таке відчуття, що Україну ділять як торт на день народження і це жах дуже шкода", "я вірю, що Бог не допустить війни, і збереже свій народ. Але і народ повинен звернутися до Бога",-пишуть шанувальники під фотографією Лідії Таран в Instagram-блозі.

Нагадаємо, нещодавно телеведуча Таран поміркувала про чоловіка, який міг би бути поруч з нею. Зірка додала, що сама є для себе "несучою конструкцією, яку неможливо зруйнувати".

Вас також можуть зацікавити новини: