Світлана зізналася, які проблеми зі здоров'ям мав співак.

Співачка та дружина покійного народного артиста України Віталія Білоножка Світлана прокоментувала втрату коханого чоловіка в інтерв'ю YouTube-каналу Rostyslove Production.

"Це сталося раптово. Він не дуже добре почувався. Цукровий діабет давав про себе знати. Ми лікувалися, ходили на крапельниці. Все було наче добре. Напередодні стало не дуже добре. Я викликала швидку, на що Віталік, який не любив лікуватися говорив: "Свєта, все буде добре, не треба". Та все ж таки лікарі були на порозі", - розповіла Світлана.

Жінка додала, що дуже хвилювалася за Віталія, коли лікарі наголосили на терміновій госпіталізації через діабет.

"Вони сказали, що це стан поганий. Діабет - це дуже підступна хвороба. Забрали його в лікарню, лікували і наче все було нормально. І раптом 9 січня вранці зателефонували сину Євгену. І він говорить: "Мамо, сказали, що татко помер", - сказала дружина Білоножка.

Співачка згадала свої перші емоції від страшної новини.

"Мені здалося, що я взагалі нічого не чую. Це страшні слова, хто їх чув у житті. Тим паче, коли говорять тобі про людину, яку ти кохаєш усе життя", - зі сльозами на очах говорить Світлана.

Вона додала, що прихильники не одразу повірили у смерть кумира. На його телефон постійно телефонували та просили пояснення.

"Скажи, що це неправда, Свєто!" - казали всі. Вони знали, що Віталік був великий гуморист, він находу міг говорити віршами і всі знали його характер. Ніхто не міг повірити, що таке могло статися", - сказала жінка.

Ще одна з причин, яка могла спричинити смерть став ковід. Віталій Болоножко боявся підхопити хворобу та самостійно ходив дихав на подвір'ї і робив дихальні практики. А потім почалася війна.

"Це катастрофа. Він так хвилювався за кожного воїна, за кожного солдата, тим паче, що і наші рідні теж на фронті. І він просто... Я розумію, чому його серце зупинилося. Воно дуже було натружене муками та переживаннями", - зазначила Світлана.

Співачка також розповіла, чому артист останнім часом так рідко з'являвся на публіці. Виявилось, що через шкідливу звичку курити та виснаження організму чоловік не хотів виходити на сцену.

"Він не хотів, щоб його бачили трохи втомленим, що він відчуває біль, що не все гаразд. Він хотів вилікуватися, і казав: "Ох, я тоді заспіваю, тримайтеся". Це єдина причина. Він не з’являвся в публічних місцях, не хотів. Він все чекав, що буде краще, але продовжував курити і нікого не слухав", - додала дружина Білоножка.

Нагадаємо, народний артист України Віталій Білоножко помер 9 січня внаслідок зупинки серця у лікарні. Йому було 70 років.

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