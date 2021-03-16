Помер американський актор Яфет Котто, який зіграв у фільмах «Чужий» та «Людина, що біжить».

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За її інформацією, Котто помер у суботу. Йому був 81 рік.

«Ти грав лиходіїв у кіно, але для мене і багатьох інших ти справжній герой», - написала вона

Яфет Котто: що відомо про актора

Народився в Нью-Йорку 15 листопада 1939 року.

Вивчав акторське мистецтво з 16 років в Actor's Mobile Theater Studio та грав у театрі з 19 років. Його дебютом стала роль Отелло.

Зніматися в кіно почав з 1963 року.

У 1973 році став головним лиходієм (роль містера Біга) у восьмому фільмі про Джеймса Бонда - «Живи та дай померти».

У 1979 році з'явився у фантастичному фільмі «Чужий».

Також відомий за ролями в таких фільмах, як «Рейд на Ентеббе» та «На тій стороні 110-ї вулиці».

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Автор: Катерина Шварц