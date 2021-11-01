Українська співачка Оля Полякова та її 16-річна донька Маша похизувалися фігурами у прозорих блузах. Зірка та її старша спадкоємиця обрали однакові кофтинки та позували на камеру під час відпочинку в Італії.
Спочатку Полякова показала в Instagram фото своєї доньки, а потім похизувалася й своїми формами.
Співачка не приховує, що вона дуже пишається донькою. Полякова підтримує дівчину у всіх її починаннях та завжди бурхливо реагує, коли Машу ображають хейтери. Цього разу зірка написала, що вона захоплена красою доньки.
"Дівчинка - комплімент від Бога! Безперечно! Я так її люблю! І мені так приємно, що вона так вийшла!", - Полякова показала доньку у прозорій блузі та вразила фанів чуйним материнським коханням.
Згодом сама співачка розмістила фото, на якому вона позує у такій же кофтинці. Донька Полякова хизувалася фігурою в прикрасах і з розпущеним волоссям, а сама зірка демонструвала струнке тіло у стильній куртці.
"Як сестри", "Ви - вогонь", "Ну які ж красунечки ви, Олю!", "Це просто занадто вау!", "Неперевершені", - користувачі прийшли у захват від фото Полякової та її доньки.
Також Вас можуть зацікавити новини:
- "Треба до бабки сходити": дочці Олі Полякової зробили операцію
- Дочка Полякової оскандалилася непристойним жестом для "40-річних жінок"
- "Вам лікуватися треба": дочка Полякової матом відповіла на критику від "яжматерів"