Співачка та її 16-річна донька позували в однаковому одязі.

Українська співачка Оля Полякова та її 16-річна донька Маша похизувалися фігурами у прозорих блузах. Зірка та її старша спадкоємиця обрали однакові кофтинки та позували на камеру під час відпочинку в Італії.

Спочатку Полякова показала в Instagram фото своєї доньки, а потім похизувалася й своїми формами.

Співачка не приховує, що вона дуже пишається донькою. Полякова підтримує дівчину у всіх її починаннях та завжди бурхливо реагує, коли Машу ображають хейтери. Цього разу зірка написала, що вона захоплена красою доньки.

"Дівчинка - комплімент від Бога! Безперечно! Я так її люблю! І мені так приємно, що вона так вийшла!", - Полякова показала доньку у прозорій блузі та вразила фанів чуйним материнським коханням.

Згодом сама співачка розмістила фото, на якому вона позує у такій же кофтинці. Донька Полякова хизувалася фігурою в прикрасах і з розпущеним волоссям, а сама зірка демонструвала струнке тіло у стильній куртці.

"Як сестри", "Ви - вогонь", "Ну які ж красунечки ви, Олю!", "Це просто занадто вау!", "Неперевершені", - користувачі прийшли у захват від фото Полякової та її доньки.

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Автор: Віолетта Орлова