Шеф-кухар підкреслив, що національна кухня теж певною мірою релігія.

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів чи існують рецепти "російського борщу".

Телеведучий також зізнався, що розплакався, коли дізнався, що український борщ внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

"У мене просто шквал емоцій. Це набагато більше, ніж просто борщ. Це визнання української гастрономії, це визнання, що ми маємо свою - українську - гастрономічну культуру", - зазначив Клопотенко в інтерв'ю КП.

Клопотенко підкреслив, що національна кухня теж певною мірою релігія.

"З погляду ідентичності сьогоднішня подія – брила, яка свідчить, що ми маємо своє, споконвічне, те, за що боремося. Адже одна з причин цієї війни полягає у тому, що ми шукаємо своє, національне, а нас цього намагаються позбавити. І тут - така перемога!", - розповів він.

Також, за словами шеф-кухаря, ця перемога мала відбутися пізніше, але ЮНЕСКО зібрало позачергове засідання Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини, і за борщ проголосували.

Також Клопотенко розповів, чи можна приготувати "російський борщ"

"Фактично його можна приготувати, рецепти у відкритому доступі. Але привласнити наш борщ не можна. Це так само, як зробити "російську піцу". Можна замісити тісто, щось на нього покласти, а вийде дурна гра. У Росії, як і в усьому світі, готують український борщ, а як вони його називають – це тепер не наші проблеми", - зазначив Клопотенко.

Нагадаємо, культуру приготування українського борщу внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини організації, що потребує термінової охорони.

Вперше в історії номінаційне досьє розглянуто поза чергою через воєнні дії в Україні, які відбуваються у реальному часі та реальну загрозу культурному елементу.

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