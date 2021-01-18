Тодоренко відпочиває на Балі / фото instagram.com/reginatodorenko
Відома українська ведуча Регіна Тодоренко, яка після заміжжя переїхала жити до Росії, похвалилася своєю фігурою. Читайте такожКім Кардашьян знялася в комбінезоні без білизни (фото)
Фото знаменитість опублікувала в Instagram. На ньому вона показала свою попу.
"Ніколи У мене не було такого горіха. І сьогодні я нарешті задоволена своєю фігурою", - підписала кадр Тодоренко.
На знімку Регіна постала у білизні бірюзового кольору, продемонструвавши підтягнуті сідниці й плоский живіт.
У Тодоренко розкішна фігура / фото instagram.com/reginatodorenko
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