У кадрі знаменитість постала в спідній білизні.

Відома українська ведуча Регіна Тодоренко, яка після заміжжя переїхала жити до Росії, похвалилася своєю фігурою. Читайте такожКім Кардашьян знялася в комбінезоні без білизни (фото)

Фото знаменитість опублікувала в Instagram. На ньому вона показала свою попу.

"Ніколи У мене не було такого горіха. І сьогодні я нарешті задоволена своєю фігурою", - підписала кадр Тодоренко.

На знімку Регіна постала у білизні бірюзового кольору, продемонструвавши підтягнуті сідниці й плоский живіт.

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Автор: УНІАН