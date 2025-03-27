Дружина музиканта розкрила подробиці його мобілізації.

Соліст українського гурту "ДК Енергетик", який брав участь у Нацвідборі на "Євробачення-2025", Яків Марний повідомив, що його мобілізували. Сталося це перед концертом, через що колектив був вимушений скасувати виступ.

Про це стало відомо з Instagram гурту. Артисти планували дати концерт у Львові 30 березня, однак оголосили про його скасування. У підписі до оголошення фронтмен колективу зазначив, що квитки на їхній виступ залишаються дійсними. Ймовірно, концерт відбудеться без участі Марного.

"Мене мобілізували, відповідно львівський концерт переноситься на 20 червня, там чуваки повинні все повідомити, що і як. Усі квитки дійсні! Час від часу буду виходити на зв'язок", – повідомив лідер "ДК Енергетик".

Дружина музиканта також вийшла на зв'язок та розкрила більше подробиць про мобілізацію чоловіка. У своєму Instagram вона розповіла, що Марного мобілізували на вулиці. Сталося це на очах в жінки та їхньої з артистом доньки. Анна Марна стверджує, що сам виконавець їй сказав, що повернеться за дві години.

"Йому сказали, що ми тільки дані ваші оновимо і повернемо вас. У підсумку його забрали в поліклініку. Я потім туди прийшла, хоча б, щоб побути поруч і підтримати", – розповіла жінка.

За її словами, Яків пройшов медогляд, після чого йому дали виписку та направили його до Дарницького районного ТЦК і СП. Там він проходитиме військовий вишкіл, який завершиться у червні цього року.

"О 10 ранку його забрала, о 6 вечора приїхала, передала йому якісь речі, якийсь перекус, таблетки, ліки і все. Чекаємо червня, а далі буде видно", – додала Анна.

Нагадаємо, раніше військовий Ігор Ласточкін розкрив, на якому напрямку фронту виконує бойові завдання. Гуморист та зірка Студії "Квартал 95" оголосив про свою мобілізацію у лютому цього року. Він опублікував нове відео в мережі, на якому показався у військовій формі та розповів, у якій бригаді служить.

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