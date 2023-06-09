Вона озвучила своє бажання на день народження.

Сестра української телеведучої Марії Єфросиніної, яка живе в РФ, розповіла, про що вона мріє. У свій день народження Ліза Ющенко заявила, що хоче миру.

Однак сестра Єфросиніної нічого не сказала про повномасштабну війну РФ проти України. Замість цього вона заявила, що просить лише про одне - щоб "закінчилося пекло".

"У свій день народження, ось уже другий рік поспіль , прошу тільки одного - щоб закінчилося пекло і настав мир", - написала Ющенко в Instagram.

Минулого року вона справді заявила, що хоче миру. Однак за весь цей час Ющенко жодного разу не висловилися про війну і те, що відбувається в Україні, де вона народилася і виросла.

Єфросиніна на новий допис Ющенко не відреагувала. Вона підписана на сестру в Instagram, проте "лайкати" його не стала.

Що відомо про сестру Маші Єфросиніної

До повномасштабної війни РФ проти України між Ющенко і Єфросиніною були теплі стосунки. Вони разом літали на відпочинок, збиралися сім'ями і публікували спільні фото. Однак після 24 лютого все змінилося.

Ющенко лише одного разу висловилася про події в Україні. Вона опублікувала допис, в якому була лише картинка із закликом зупинити війну. Однак Ющенко не називала РФ агресоркою і більше нічого не публікувала про те, що окупанти влаштували в Україні. На тлі цього її стосунки з Єфросиніною, як зазначила сама ведуча, звелися до нуля.

Не так давно зірка поставила крапку в питанні про сестру, що живе в РФ. Єфросиніна зазначила, що не може відповідати за вчинки інших людей.

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