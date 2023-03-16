Телеведучій поставили незручне запитання в Instagram-блозі.

Українська телеведуча і волонтер Маша Єфросиніна нерідко отримує в соцмережах питання щодо своїх близьких. Наприклад, зараз у неї запитали: "Прикро вам, що ваша мама недавно була в Москві на день народження онуки?"

Від такого питання Єфросиніна була в шоці, оскільки не знає, звідки у підписників така інформація. Телеведуча зазначила, що її мама давно живе у Варшаві та доглядає там за своїм онуком - сином Маші Єфросиніної.

"Звідки ви берете всю цю х*рню? 10 березня, коли у Варвари, моєї хресниці та дочки моєї сестри, був день народження, моя мама була у Варшаві з моїм сином. Якщо подивитися мої відео, я була в Ізраїлі. А мама моя вже понад вісім місяців перебуває з моїм сином", - сказала Маша.

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Вона зазначила, що вже звикла до хейту і постійного наклепу з боку підписників, а ось її мама - людина непублічна, тому до такого не готова.

"Добре, що я звикла до постійного наклепу, а от мама – ще ні. Відчепіться від неї. Це свята жінка", - резюмувала Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, сестра телеведучої Єлизавета Ющенко продовжує жити в Москві. Маша Єфросиніна нещодавно заявила, що з родичкою контакт не підтримує.

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