Блогер і телеведуча спочатку не знала про те, які плани були у її чоловіка.

Телеведуча і блогер Маша Єфросиніна розповіла, що не знала про плани свого чоловіка Тимура Хромаєва йти в загін добровольців. В розмові з Олесею Бацман Маша зізналася, що почувши рішення чоловіка, у неї відняло мову. Було настільки важко, що вона навіть не могла дихати.

"Тимур мені повідомив, що він, виявляється, вже кілька тижнів як в добровольчому загоні. Він мені не говорив. Він мене поставив перед фактом. Я розуміла, що я його не вмовлю, нічого не змінити", - прокоментувала автор YouTube-проекту.

Єфросиніна каже, що вона в цей момент була в дуже важкому емоційному стані, а Тимур був спокійний.

"Мій Тимур надів на себе якийсь міхур, в якому він постійно сидів у новинах, він думав. Він немов завмер. Фактично, коли він нас виштовхнув з країни, він раз і поприймав ряд своїх важливих чоловічих рішень. Він постійно мені каже, що йому спокійніше, коли ми тут. Йому спокійніше, коли ми в безпеці. Він може робити те, що він вважає належним робити. Він зробив свій вибір, на жаль, він зробив це без мене. Але він знав, напевно, мою реакцію, тому він вважав за краще мені нічого не сказати", - резюмувала Марія.

Нагадаємо, Мірзоян емоційно закликав Єфросиніну і Полякову закрити свою передачу.

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