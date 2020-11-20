З нагоди свята Букінгемський палац представив новий портретний знімок монархів.

Сьогодні британська королева Єлизавета II і принц Філіп, герцог Единбурзький, відзначають 73-тю річницю з дня весілля.

Читайте такожПринц Чарльз святкує день народження: цікаві факти з біографії спадкоємця британського престолу (фото)З нагоди свята Букінгемський палац представив новий портретний знімок Її Величності, на якому 94-річна королева Єлизавета II і її 99-річний чоловік Філіп розглядають вітальну листівку, зроблену правнуками - принцом Джоржем, принцом Луї і принцесою Шарлоттою – дітьми принца Вільяма і герцогині Кембриджської Кетрін.

На столику біля дивана, де сидить подружжя, лежать інші листівки і листи, відправлені шанувальниками королівської сім'ї. Автором знімка став фотограф Кріс Джексон. Він був зроблений в дубовій кімнаті Віндзорського замку на початку цього тижня, йдеться в Інстаграмі королівської сім'ї.

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Автор: Ірина Погоріла