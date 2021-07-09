Єлизаветі II показали комплекс студій і знімальних майданчиків серіалу в Солфорді, передмісті Манчестера.

Королева Великобританії Єлизавета II відвідала знімальний майданчик серіалу під назвою "Вулиця Коронації", яка цього року святкує 60-річчя - діамантовий ювілей.

Найтриваліший британський серіал розповідає про життя простих мешканців вулиці Коронації в невеликому містечку.

Єлизаветі II показали комплекс студій і знімальних майданчиків серіалу в Солфорді, передмісті Манчестера. Серед них був і паб Rovers Return з всесвіту серіалу.

Читайте такожКоролева Єлизавета II привітала принца Гаррі і Меган Маркл з народженням доньки

95-річна королева також зустрілася з акторами і командою серіалу на вулицях Візерфілда - вигаданого міста, де відбувається дія одного з найстаріших британських серіалів. Він заснований на реаліях Солфорда.

Королева вже відвідувала знімальний майданчик "Вулиці Коронації" в 1982 році, коли зйомки проходили в Манчестері. Серіал переїхав до Солфорда в 2013 році, повідомляє Бі-бі-сі.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ірина Погоріла