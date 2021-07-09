Королева Великобританії Єлизавета II відвідала знімальний майданчик серіалу під назвою "Вулиця Коронації", яка цього року святкує 60-річчя - діамантовий ювілей.
Найтриваліший британський серіал розповідає про життя простих мешканців вулиці Коронації в невеликому містечку.
Єлизаветі II показали комплекс студій і знімальних майданчиків серіалу в Солфорді, передмісті Манчестера. Серед них був і паб Rovers Return з всесвіту серіалу.
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95-річна королева також зустрілася з акторами і командою серіалу на вулицях Візерфілда - вигаданого міста, де відбувається дія одного з найстаріших британських серіалів. Він заснований на реаліях Солфорда.
Королева вже відвідувала знімальний майданчик "Вулиці Коронації" в 1982 році, коли зйомки проходили в Манчестері. Серіал переїхав до Солфорда в 2013 році, повідомляє Бі-бі-сі.
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